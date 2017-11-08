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Представник ОБСЄ оминув камеру Агєєва, відвідуючи його СІЗО

Середа, 8 листопада 2017, 12:17

Координатор ОБСЄ в мінській гуманітарній групі Тоні Фріш, відвідуючи СІЗО, де сидить затриманий на Донбасі російській військовий Віктор Агєєв, навіть не захотів з ним поспілкуватися.

Про це повідомила у Facebook учасник мирних переговорів у Мінську Ірина Геращенко.

"(Минулого тижня) координатор ОБСЄ Фріш відвідав Старобельське СІЗО й ... навіть не запитав про Агєєва, не зайшов до нього. Свідома тактика "не бачити і не помічати" росіян на Донбасі, це - підігрування росіянам, що "їх там нет" і їхньому примусу до "прямого діалогу з республікамі", - пише вона.

Геращенко обурюється, що це сталося після того, як вона багато разів порушувала питання Агєєва на мінській гуманітарній групі і вимагала від координатора відвідати його, поспілкуватися, почути історію "заблукалого російського військового".

"Така позиція відверто шкодить процесу звільнення заручників. Це просто неприпустимо - не робити жодних намірів відвідати українських бранців в РФ і свідомо й демонстративно "не помічати" російських військових, затриманих на Донбасі", - заявляє вона.

Геращенко наголосила, що її вразив цей випадок, і вона вимагатиме від МЗС України донести цю інформацію головуючому в ОБСЄ міністру закордонних справ Австрії Себастьяну Курцу.

Як повідомлялося, СБУ направила до суду кримінальне провадження щодо Агєєва та двох інших бойовиків ОРЛО.

Їхні дії кваліфіковані за статтями 258 і 263 Кримінального кодексу - створення терористичної групи та незаконне поводження зі зброєю, що передбачають від 8 до 15 років в'язниці.

Як відомо, російський військовослужбовець Віктор Агєєв був затриманий українськими військовими в Луганській області.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбасАТО
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