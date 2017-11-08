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У Кремлі прокоментували можливий розрив дипвідносин України й РФ

Середа, 8 листопада 2017, 13:18

У Кремлі вважають питання про розрив дипломатичних відносин Москви і Києва суверенною справою України.

Про це заявив 8 листопада прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає РИА Новости.

При цьому, на його думку, "якщо Київ піде на цей крок, то постраждають інтереси українців і росіян".

"В Україні в останні роки приймалося чимало рішень, які мали найнегативніші наслідки для врегулювання конфлікту на південному сході країни. Напевно, якщо таке рішення буде прийнято на цей раз, то це додатково ускладнить ситуацію", – заявив Пєсков журналістам.

Пєскова також запитали про те, хто в разі прийняття Києвом такого рішення міг би стати міжнародним посередником між Росією і Україною.

"Гіпотетичні міркування навряд чи доречні", – заявив він.

Як повідомлялось, 8 листопада секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, депутат від "БПП" Іван Вінник заявив, що хоче ініціювати включення в президентський законопроект №7163 про реінтеграцію Донбасу норми про розрив дипвідносин з Росією.

В свою чергу глава профільного комітету з питань національної безпеки і оборони депутат "Народного фронту" Сергій Пашинський заявив, що внести правки до законопроекту щодо Донбасу вже неможливо.

 

Теми: Росія
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