Після 2 місяців перевірки Хомутиннік повернувся в керівники "Відродження"
Народний депутат Віталій Хомутиннік став співголовою депутатської групи "Партія "Відродження" у Верховній Раді.
Відповідне оголошення під час пленарного засідання Верховної Ради України в середу озвучив спікер парламенту Андрій Парубій.
Таким чином, керівний склад групи тепер буде складатися з двох співголів: народного депутата Віктора Бондаря, голови партії "Відродження" і народного депутата Віталія Хомутинніка.
Як відомо, 5 вересня Хомутиннік вирішив залишити посаду керівника групи "Відродження" на перiод розслідування Генеральної прокуратури України та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій.
Читайте також: Партія "Відродження": колишні регіонали на орбіті Коломойського
У коментарі УП Хомутиннік говорив, що не хоче знову ставати главою групи, навіть коли розбереться зі своєю кримінальною справою, а воліє зайнятись підготовкою партії до виборів.