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Більше третини українців попри заборону користуються "Вконтакте"

Середа, 8 листопада 2017, 13:52

39% українців, попри офіційну заборону доступу через українські провайдери, хоча б раз на місяць відвідують російську соціальну мережу "ВКонтакте" .

Про це свідчать дані щомісячного дослідження інтернет-аудиторії України, що проводиться компанією Factum Group Ukraine, повідомляє Watcher.

У дослідженні зазначається, що з серпня по жовтень кількість українських користувачів "Вконтакте"  збільшилась з 35% до 39%.

 

Аналіз української інтернет-аудиторії показав, що з серпня зросла кількість користувачів серед українців і в соціальній мережі "Однокласники" - з 23% до 26% . А кількість користувачів Mail.ru коливається на рівні 16%-18%. 

 
 

В трійку лідерів традиційно ввійшли – Google, YouTube та Facebook. На них припадає 87%, 74% та 55% українських користувачів відповідно.

"Дослідження побудоване на роботі постійно діючої репрезентативної панелі інтернет-користувачів, на домашні та робочі комп’ютери яких установлене спеціальне програмне забезпечення", - сказано у публікації.

Також там зазначається, що  дана методологія дозволяє здійснювати моніторинг усіх відвідуваних українськими користувачами інтернет-ресурсів. Панель репрезентує інтернет-користувачів усієї України (без АР Крим) у віці 15 років +.

Як відомо, у травні цього року президент Порошенко ввів у дію Рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яке передбачає заборону інтернет-провайдерам надання послуг з доступу користувачам мережі інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru, "ВКонтакте", "Однокласники"  та ще ряду сайтів.

Раніше повідомлялось, що десктопне охоплення російських ресурсів "Вконтакте", "Одноклассники",  Mail.ru і Yandeх зменшилося в 2-2,4 рази.

Станом на березень 2016 року, "ВКонтакте", Mail.ru, Yandex та "Однокласники" входили в десятку найпопулярніших сайтів. На них щомісяця заходило 25 мільйонів користувачів.

Після заборони російських соцмереж, за 2 тижні кількість українських користувачів Facebook зросла на 1,5 мільйона.

Українська правда
Теми: соціологіязаборона
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