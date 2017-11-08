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Суд відмовився прийняти позов Навального до Путіна

Середа, 8 листопада 2017, 15:06

Тверський суд Москви відмовився прийняти до розгляду позов Олексія Навального до президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомив керівник юридичного відділу Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов у Facebook.

"Подзвонили з Тверського районного суду і повідомили, що за позовом Навального до Путіна відмова в прийнятті", - написав Жданов.

Він зазначив, що стаття 128 Кодексу адміністративного судочинства передбачає тільки чотири підстави для відмови в прийнятті.

"Складно сказати, який пункт вибрала голова суду Солопова. Подивимося, коли отримаємо рішення. Ставлю на те, що взагалі написали, що Путін непідсудний ніяким судам", - написав Жданов.

Він додав, що в будь-якому випадку відмова в прийнятті незаконна, і вони її будуть оскаржувати.

Як відомо, раніше Олексій Навальний заявив, що збирається подати до суду на президента РФ Володимира Путіна та його адміністрацію.

4 листопада Тверський районний суд Москви зареєстрував цей позов. 

У лютому 2016 року Навальний вже подавав адміністративний позов до президента Росії Володимира Путіна через порушення останнім закону "Про протидію корупції".

Тоді Тверський суд Москви відмовився приймати позов до розгляду, оскільки заява не підлягала розгляду в порядку адміністративного провадження.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяПутін
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