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Конституційний суд Іспанії анулював декларацію про незалежність Каталонії

Середа, 8 листопада 2017, 15:33

Конституційний суд Іспанії у середу скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.

Про це повідомляє El Pais.

Суд також вирішив примусово стягнути штрафи у розмірі 12 тисяч євро на день, накладені на членів виборчої комісії Жозе Марію Жове та Розу Марію Відаль.

У рішення суд повідомив прокуратурі, що спікер каталонської палати Карме Форкадель та члени парламенту Анна Сімо та Хосе Марія Еспехо продовжують не дотримуватися рішень суду.

Суд раніше уже скасував закон про референдум щодо самовизначення Каталонії, який став підставою для проведення незаконного плебісциту 1 жовтня.

Як відомо, відсторонений глава уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі. Іспанія видала європейський ордер на їхній арешт.

Суддя Національної судової палати Іспанії наказав ув’язнити вісьмох членів відстороненого женералітату Каталонії без права застави.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ІспаніяКаталонія
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