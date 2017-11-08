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У Москві горів об'єкт служби зовнішньої розвідки РФ

Середа, 8 листопада 2017, 18:00

На одному з об'єктів комплексу будівель Служби зовнішньої розвідки РФ в Москві виникла пожежа, зв'язок з трьома співробітниками зник.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на керівника прес-бюро відомства Сергія Іванова.

"Займання сталося на одному з технічних об'єктів штаб-квартири служби зовнішньої розвідки в районі Ясеневого. До з'ясування всіх обставин ми утримуємося від подальших коментарів", - заявив він.

За словами джерела агентства, в приміщеннях двоповерхової будівлі спостерігається щільне задимлення, рятувальники не можуть вийти на зв'язок з трьома співробітниками.

"Спостерігається щільне задимлення. Неможливо вийти на зв'язок з трьома людьми, які ймовірно перебувають на підземному поверсі будівлі", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, для того щоб виявити джерело загоряння, пожежні зламують залізні двері.

Людей з будівлі евакуювали. На місці працювало більше 15 пожежних автомобілів.

Пізніше стало відомо, що пожежники врятували двох з трьох осіб, з якими не було зв'язку, а пошуки третього зниклого робітника тривають.

Як зазначає агентство, станом на 19:11 пожежу на технічному об'єкті штаб-квартири Служби зовнішньої розвідки РФ загасили.

"Пожежа ліквідована, жертв і постраждалих немає", - сказав Іванов.

Теми: Росіяармія
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