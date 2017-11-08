Якби Окуєва була під охороною, потерпілих було б більше - Князєв

Керівник Національної поліції України Сергій Князєв стверджує, що якби Аміну Окуєву охороняли, то було б більше потерпілих.

Про це він заявив в інтерв’ю "Громадському".

"Охорона — не лише фізична складова. До речі, це найменший сегмент охорони безпеки учасників судового процесу чи ходу розслідування певного провадження. При наявності фізичної охорони в момент учинення злочину, потерпілих було би більше", - сказав Князєв.

Він уточнив, що коли розстрілювали автомобіль, нападникам узагалі не було цікаво, скільки людей вони уб’ють.

"Вони стріляли саме в той автомобіль, який мали за мету. Тому ці інсинуації про наявність чи відсутність фізичної охорони, гелікоптерів чи квадрокоптерів — нісенітниці", - вважає глава Нацполіції.

Як відомо, ввечері 30 жовтня на залізничному переїзді біля селища Глеваха Київської Області невідомі обстріляли з кущів автомобіль Аміни Окуєвої, вона загинула.

Аміна Окуєва брала участь у Революції Гідності та у війні на Донбасі у складі батальйону "Київ-2". Це вже не перший раз, коли на Окуєву та її чоловіка вчиняли напад.

1 червня 2017 року у Києві на Подолі стріляли у колишніх бійців-добровольців Аміну Окуєву та її чоловіка Адама Осмаєва.

На їхню думку, напад здійснив досвідчений кілер, якого готували в ФСБ або ГРУ РФ.