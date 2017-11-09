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Конгрес США підозрює, що зброю для України прибрали з програми республіканців на догоду РФ

Четвер, 9 листопада 2017, 00:21

У США розслідують, чи причетні офіційні особи кампанії Дональда Трампа до виключення з політичної платформи Республіканської партії питання про надання Україні летальної зброї.

Про це з посиланням на джерела пише Politico.

Конгрес опитав колишніх помічників і радників Трампа, в тому числі члена Комітету національної безпеки США Дж. Д. Гордона, про прагнення кампанії виключити з політичної платформи Республіканської партії вимогу дати зброю Україні.

Люди, які займалися створенням платформи, також очікують інтересу до питання з боку команди спеціального радника ФБР Роберта Мюллера.

Припускається, що в ході створення політичної платформи партії, команда Трампа намагалася зробити її більш дружньою до Росії, тому що пункт, проти якого вони боролися, схвалив би відправку зброї Україні.

Багато провідних республіканців підтримували цю ідею, тому суперечка в ході створення платформи стала несподіванкою.

Тепер торішні дебати пильно вивчають в рамках поточних розслідувань про втручання Москви у вибори в США в 2016 році і зв'язків з РФ команди Трампа, в тому числі Пола Манафорта.

Президент США неодноразово заперечував будь-яку змову, називаючи розслідування "полюванням на відьом".

Теми: ТрампРосіяСША
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