Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Доба в АТО: 19 обстрілів, один боєць ЗСУ загинув, двоє поранені

Четвер, 9 листопада 2017, 07:00

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 19 разів порушили перемир’я. У результаті бойових дій один український захисник загинув, двох поранено, один отримав бойову травму.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Наприкінці минулої доби у районі проведення АТО обстановка не зазнала суттєвих змін. Противник не припиняв обстріли позицій Збройних Сил України, застосовуючи міномети та увесь спектр піхотного озброєння.

Так, на Приморському напрямку у другій половині дня російсько-окупаційні угруповання упродовж 30 хвилин били з мінометів калібрів 120 та 82 міліметри та озброєння БМП по оборонцях Павлополя.

На підступах до Донецька бойовики застосовували протитанкові гранатомети і кулемети неподалік Зайцевого.

Проте найбільше обстрілів увечері було на Луганському напрямку. Тут окупанти з піхотного озброєння обстрілювали опорні пункти ЗСУ біля Кримського, Новоолександрівки, Луганського, Катеринівки. Унаслідок одного з цих обстрілів, близько 18 години був поранений військовослужбовець сил АТО, ще один отримав бойову травму.

Як зазначили у штабі, вогнем у відповідь українські війська 13 разів жорстко придушували активність противника.

Як повідомлялося, один український військовослужбовець загинув унаслідок вогневого протистояння з противником на Донецькому напрямку.

Теми: АТОбойові діїДонбас
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: