Без води готуються лишити окуповані Первомайськ і Кіровськ

Компанія "Луганське енергетичне об’єднання" готується відключити Західну фільтрувальну станцію, яка постачає воду на непідконтрольну Україні територію.

Про це гендиректор компанії "Луганське енергетичне об’єднання" Володимир Грицай розповів 8 листопада в ефірі "Громадського радіо".

"На відключення даного об’єкту потрібен дозвіл ДП "Укренерго". Ми протягом року звертаємось в дану інстанцію і дозволу ми не отримуємо", – пояснив він.

"Сьогодні по даному об’єкту борг 157 млн. Я нагадую, що 90 % води поступає на непідконтрольну Україні територію", – додав Грицай.

Гендиректор ЛЕО нагадав, що 6 листопада вони відключили Петровську насосну станцію, яка постачає воду на непідконтрольну Україні територію в сторону Луганська та населених пунктів поблизу.

А від роботи Західної фільтрувальної станції залежить водопостачання в такі населені пункти, як Первомайськ, Брянка, Кіровськ та ін.