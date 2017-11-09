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В Японії дрон упав на натовп, постраждали 6 людей

Четвер, 9 листопада 2017, 08:29

В Японії під час святкових заходів на відпочиваючих впав квадрокоптер і поранив 6 людей, серед яких і діти.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на "The Japan Times".

За даними видання, інцидент стався в префектурі Гіфу під час святкового заходу. Дрон розкидав солодощі над відпочиваючими в парку міста Огакі, коли раптом не впорався з керуванням і врізався в групу людей.

Повідомляється, що постраждали шість чоловік у віці від 5 до 48 років.

У публікації зазначають, що за даними організаторів заходу, чоловік, який керував квадрокоптером, отримав відповідний дозвіл від Міністерства транспорту країни. Його вже допитала поліція.

Обставини і причини події встановлюються.

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