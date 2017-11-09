Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ відреагувала на український закон, що обмежує російських артистів

Четвер, 9 листопада 2017, 12:27

У МЗС РФ прокоментували ухвалений в Україні закон, що забороняє російським артистам-гастролерам в'їжджати до країни без дозволу СБУ.

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на заяву представника Міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової.

"Тим самим на Україні вводиться режим тотальної цензури з боку нинішніх українських силовиків, тих самих "блакитних мундирів", з якими так пафосно попрощався пан Порошенко, прямуючи до безвізової Європи. Я б на його місці ще раз перечитала вірш - корисно", - зазначила Захарова.

Вона мала на увазі виступ Порошенка влітку цього року, під час якого він процитував вірш Лермонтова: "Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ".

Як відомо, 7 листопада президент Петро Порошенко підписав закон про особливості проведення гастрольних заходів за участю громадян Росії.

Серед іншого новий закон зобов'язує організаторів заходів в Україні перед тим, як запросити російського артиста, подати до СБУ запит, щоб дізнатися, чи не заборонений цьому артистові в'їзд до України.

Теми: РосіяПорошенкоСБУзаконодавствокультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: