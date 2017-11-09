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В Україні вперше звільнили з в’язниці "довічника"

Четвер, 9 листопада 2017, 12:47

43-літнього Олександра Каверзіна, засудженого за 13 злочинів, звільнено від довічного позбавлення волі.

Відповідне рішення 3 листопада прийняв апеляційний суд Вінницької області, інформує в четвер портал "Судова влада України".

Зазначається, що на думку суду, існує суттєва загроза життю і здоров’ю чоловіка.

Олександр Каверзін – інвалід 1 групи по зору, страждає на внутрішньочерепний тиск, який може спровокувати інсульт. Осліп чоловік від катувань, яких йому завдали працівники міліції. Про це дізнався і Європейський Суд з прав людини.

"Відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини від 15 травня 2012 року у справі "Каверзін проти України" (заява 23893/03) встановлено порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у зв’язку з катуванням заявника працівниками міліції", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що влада не провела ефективного розслідування за скаргою заявника на катування; у період з січня до вересня 2001 року постраждалому не надавалася адекватна медична допомога у зв’язку з ушкодженням ока.

Також суд керувався рішенням ЄСПЛ у справі "Лорс проти Нідерландів".  У ньому – мова про те, що "повна сенсорна ізоляція, поєднана з тотальною соціальною ізоляцією, може знищити особистість та становить форму негуманного поводження, яка не може бути виправдана потребами забезпечення безпеки за будь-яких причин".

Каверзіна звинувачували у вбивстві семи осіб, серед яких – троє працівників міліції. Також він засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, незаконне зберігання вогнепальної зброї, бандитизм та розбій.

Українська правда

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Теми: права людини
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