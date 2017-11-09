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Омелян має надію, що НАБУ зніме з нього всі звинувачення

Четвер, 9 листопада 2017, 13:13

Міністр інфраструктури сподівається, що за підсумками розслідування щодо нього в Національному антикорупційному бюро всі припущення і звинувачення буде знято.

Про це він сказав на брифінгу в Києві в четвер, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Омеляна, зараз у НАБУ перебуває близько п'яти кримінальних розслідувань щодо зловживань в рамках інфраструктури України, з яких два стосуються топ-чиновників і мільярдних крадіжок.

Він додав, що багато розслідувань були ініційовані саме з подачі Мінінфраструктури і на базі його матеріалів, оскільки міністерство активно працює з НАБУ з моменту його створення.

"Єдина справа, що стосується мене, з'ясування обставини щодо мого проживання, розглянули першим, напевно, воно було найпростішим, і я сподіваюся, ми так само швидко знайдемо відповіді на всі питання, які турбують детективів", – говорить міністр.

"Я нагадаю, що питання проживання міністра інфраструктури вже піднімалося пресою, я дав всі пояснення мас-медіа. Я сподіваюся, що ми зможемо спільно з НАБУ завершити цю справу і сказати, що всі підозри і будь-які припущення знято", – констатував Омелян.

Як повідомлялося, 3 листопада детективи НАБУ проводили слідчі дії в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного збагачення та можливого декларування недостовірних даних членом Кабінету міністрів (Омеляном -ред.), зареєстрованого у травні 2017 року.

Водночас там наголошують, що про підозру наразі нікому не повідомлялося. Досудове розслідування триває.

Сам Омелян раніше заявляв, що в його декларації немає порушень.

Теми: МінінфраструктуриНАБУОмелян
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