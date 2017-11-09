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У мерії Запоріжжя проходять обшуки

Четвер, 9 листопада 2017, 14:40

Співробітники прокуратури і поліції проводять обшуки в Запорізькій міськраді.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" із посиланням на інформацію, отриману в прес-службі Нацполіції регіону.

Зазначається, що силовики проводять обшуки в приміщеннях департаменту з управління житлово-комунальним господарством Запорізької міськради.

Як повідомили у поліції, слідчі дії проводяться в рамках кримінального провадження стосовно періоду 2012-2015 років.

Інших подробиць у прес-службі Нацполіції не розголошують.

У міськраді наразі не коментують дій правоохоронців.

Теми: Запоріжжямісцева владаполіціяпрокуратура
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