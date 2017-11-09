Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Японія спрощує візовий режим для українців

Четвер, 9 листопада 2017, 17:17
Японія спрощує візовий режим для українців

Японія з 1 січня спрощує візові вимоги для українців.

Про це йдеться у повідомленні посольства Японії в Україні.

Вказується, що вже визначені заходи зі спрощення візових вимог українців-власників звичайних закордонних паспортів.

"Коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткотермінового перебування з діловою метою і культурних та  наукових діячів, буде розширено, а також строк дії віз буде збільшено з 3 до 5 років максимум", - йдеться у повідомленні.

Також вводяться багаторазові візи (зі строком дії 3 роки та максимальним строком перебування 30 днів) для короткотермінового перебування з різними цілями, в тому числі туризм.

У посольстві повідомили, що більш детальна інформація буде розміщена згодом.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Японіявізикордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Японія
Японія веде переговори про артилерійські снаряди для України – WSJ
У Лаврова пригрозили Японії "серйозними наслідками" через надання зброї Україні
Зеленський поговорив із прем’єром Японії, той пообіцяв допомогу
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: