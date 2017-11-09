Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Поліція повідомила деталі "замінувань" столичних станцій метро

Четвер, 9 листопада 2017, 17:18

З коротким інтервалом у чергові частини територіальних управлінь поліції надійшли три повідомлення про закладення вибухівки.

Про це повідомляють у столичній поліції.

"Невідомий чоловік подзвонив і сказав про замінування станції метро "Палац спорту", всієї Святошинсько-Броварської лінії та наметового містечка на площі Майдан Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Евакуйовано близько 400 осіб. На місце події виїхали поліція, експерти-вибухотехніки та кінологи.

Наразі перевірено станцію метро "Палац спорту". Вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявлено. Триває перевірка станції "Хрещатик", інші - перевіряються силами працівників метрополітену на місцях.

Зазначається, що усі повідомлення зареєстровані і вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Поліція розшукує заявника.

Як відомо, ввечері 9 листопада станцію "Палац спорту" та пересадку закрили на перевірку та знову відкрили.

Пізніше через анонімний дзвінок зачинили станцію "Хрещатик" та пересадку і також знову відкрили.

Теми: Київметрополіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: