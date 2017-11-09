Поліція повідомила деталі "замінувань" столичних станцій метро

З коротким інтервалом у чергові частини територіальних управлінь поліції надійшли три повідомлення про закладення вибухівки.

Про це повідомляють у столичній поліції.

"Невідомий чоловік подзвонив і сказав про замінування станції метро "Палац спорту", всієї Святошинсько-Броварської лінії та наметового містечка на площі Майдан Незалежності", - йдеться у повідомленні.

Евакуйовано близько 400 осіб. На місце події виїхали поліція, експерти-вибухотехніки та кінологи.

Наразі перевірено станцію метро "Палац спорту". Вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявлено. Триває перевірка станції "Хрещатик", інші - перевіряються силами працівників метрополітену на місцях.

Зазначається, що усі повідомлення зареєстровані і вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Поліція розшукує заявника.

Як відомо, ввечері 9 листопада станцію "Палац спорту" та пересадку закрили на перевірку та знову відкрили.

Пізніше через анонімний дзвінок зачинили станцію "Хрещатик" та пересадку і також знову відкрили.