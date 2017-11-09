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У Київраді пропонують заборонити політичну агітацію в школах

Четвер, 9 листопада 2017, 18:43

Депутати Київської міської ради підтримали проект рішення щодо недопущення політичної діяльності та політичної агітації в загальноосвітніх навчальних закладах столиці.

Про це повідомляється на сайті Київради.

"На сьогодні багато депутатів не соромляться приходити у місцеві школи, аби прорекламувати себе чи свою політичну партію. Більше того, вони навіть відкривають громадські приймальні на територіях навчальних закладів. Такий стан речей недопустимий, а тому депутатам слід раз і назавжди заборонити таке свавілля", - зазначила співавтор проекту рішення Наталія Шульга.

Пропонується встановити, що на території загальноосвітніх навчальних закладів Києва не допускається розповсюдження реклами політичного характеру та здійснення політичної агітації.

Також матеріально-технічну базу навчальних закладів не повинні використовувати для розміщення громадських приймалень і політичної агітації.

У першому читанні проект рішення підтримали 85 депутатів.

"Українська правда" у Threads

Теми: Київвибори
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