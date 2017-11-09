Бойовики 6 разів порушили перемир’я, втрат немає
Четвер, 9 листопада 2017, 18:51
Від опівночі в районі проведення АТО російсько-окупаційні угруповання не припиняли обстріли позицій сил АТО, втрат серед українських військових немає.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 9 листопада 2017 року.
"Так, на Луганському напрямку бойовики двічі з великокаліберних кулеметів били по наших опорних пунктах біля Луганського", - йдеться у повідомленні.
Із цієї ж зброї бойовики вели вогонь у районі Авдіївки. Під гранатометними обстрілами ворога опинились оборонці Водяного на Маріупольському напрямку.
"Загалом, від початку доби незаконні збройні формування 6 разів порушили перемир’я", - зазначають у штабі АТО.
Майже на кожен обстріл українські бійці жорстко відповідали вогнем із піхотного озброєння.