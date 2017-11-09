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На Горбатюка відкрили вже друге дисциплінарне провадження

Четвер, 9 листопада 2017, 19:35

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) відкрила ще одне провадження щодо начальника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

Рішення комісії від 2 листопада на своїй сторінці опублікувала адвокат Марина Парінова, що і подала скаргу.

За її словами "приводом для скарги стала наявність конфлікту інтересів у Горбатюка у зв'язку з його особистими стосунками з адвокатом в одному з розслідуваних справ".

В коментарі "Українській правді" Горбатюк розповів, що постанова про початок перевірки до нього надходила, але в ній не вказані обставини.

Він припустив, що йдеться про буцімто його конфлікт інтересів із адвокатом Віталієм Титичем, який представляє його у справі про недопуск до конкурсу в Державне бюро розслідувань.

"Крім того він брав участь у розгляді попередньої догани КДКП", - сказав він.

"Як на мене все це висмоктане з пальця", - прокоментував Горбатюк, додавши, що йому немає за що переживати.  

Горбатюк розповів, що це вже друге дисциплінарне провадження. По попередньому, за його словами "не тягнули" і вручили догану.

"Такого немає в законодавстві, що дві, три чи чотири догани і звільняють. Просто дві це вважається як системне порушення і вже є можливість ставити питання про звільнення. Але немає чітких критеріїв", - сказав він.

Горбатюк також додав, що його можуть звільнити лише після відповідного рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокуроров.

Як відомо, управління Горбатюка веде кілька резонансних справ, зокрема щодо злочинів на Майдані у 2014 році і узурпації влади Віктором Януковичем і його оточенням.

Олександр Шумілін, УП
Теми: прокуратураМайданЯнукович
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