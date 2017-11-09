Головні новини дня – за 60 секунд

"Ручне" призначення губернаторів, новий командувач сил АТО, реформа житлово-комунальної сфери, звільнення глави фінансового комітету в парламенті, обшуки в ДФС, невдоволення НАТО Україною, бійка в Київраді - новини, які обговорювали 9 листопада.

Про "ручне" призначення губернаторів. Верховна Рада прийняла в цілому закон №7126 про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проходження державної служби.

"Цим законом передбачається вивести повністю з закону про держслужбу керівників місцевих держадміністраці, їх перших заступників та заступників. Але найгірше… що вони знову можуть бути членами політичних партій, знову можуть балотуватися, поєднувати в собі виконавчу гілку влади і законодавчу, вони зможуть знову очолювати фракції влади в місцевих органах влади. Вони фактично знову будуть політиками", - розповіла нардеп від фракції "Батьківщини" Олена Шкрум.

Про нового командуючого сил АТО. Новим командувачем сил АТО, в рамках планової ротації, призначений командувач Десантно-штурмових військ Збройних сил України Михайло Забродський.

Про реформу житлово-комунальної сфери. Верховна Рада підтримала у повторному другому читанні нову редакцію закону про житлово-комунальні послуги. У документі передбачається, що мешканці багатоквартирних будинків мають окремо укладати договори про отримання тепла. Також, згідно з законом, тарифи на тепло з систем автономного опалення формуються і встановлюються окремо для кожного багатоквартирного будинку. Крім того, споживачі мають окремо укладати договори з виконавцями послуг з вивезення побутових відходів.

Про звільнення Рибалки. Народні депутати підтримали постанову, якою звільнили Сергія Рибалку з посади голови фінансового комітету парламенту.

Про обшуки у ДФС. "Кримінальне провадження розпочато в кінці минулого тижня після того, як ДФС публічно відзвітувала про спільну з НАБУ операцію. В її результаті були арештовані 450 мільйонів гривень, що належать одеському контрабандисту, який контролює значну частину ринку мінімізації митних платежів", - заявило наше джерело.

Про НАТО. Північноатлантичний альянс повідомив, що він незадоволений тим, як Київ виконує Річну національну програму (РНП) – документ, що визначає перелік та швидкість реформ для подальшого зближення України з Альянсом.

Про бійку у Київраді. В будівлі Київради на першому поверсі невідомі розбили скло в колонній залі і кинулися на охорону з пластиковими пляшками. В акції брало участь близько 400 осіб. Активісти вимагали виділення земельної ділянки під кооператив на Троєщині.

Про корупцію. Нацагентство з питань запобігання корупції після перевірки декларацій винесло припис про порушення закону про запобігання корупції заступнику керівника Головного департаменту з питань нацбезпеки та оборони АП Володимиру Колесніку.

Про Павловського. Апеляційний суд відпустив з-під домашнього арешту заступника голови Міністерства оборони Ігоря Павловського, підозрюваного в розтраті мільйонів з держбюджету.

Про НАБУ. Національне антикорупційне бюро називає безглуздими заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що бюро нібито підіграє Януковичу, а спецконфіскацію коштів Онищенка вважає незаконною.