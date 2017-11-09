Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Російські аккаунти в Twitter ігнорували негативні новини про Трампа - AP

Четвер, 9 листопада 2017, 22:55

Російські агенти на Twitter спотворювали негативні новини про Дональда Трампа перед президентськими виборами у США 2016 року.

Про це повідомляє Associated Press у своєму розслідуванні.

AP пише, що російські аккаунти відволікали увагу від будь-яких негативних новин про Трампа, намагаючись перенести критику на кампанію Хілларі Клінтон.

Повідомляється, що облікові записи "America_1st_" та "BatonRougeVoice" ігнорували новини про грубий коментар Трампа на звинувачення у сексуальному домаганні, поширюючи інформацію про злам електронної пошти Клінтон.

Агентство перевірило понад 36 тисяч твітів із 382 аккаунтів у період з 31 серпня 2015 року по 10 листопада 2016 року. За результатами дослідження AP підкреслює, що російські агенти мали стратегію фільтрування негативних повідомлень про Трампа.

Як відомо, раніше Twitter заблокував 201 обліковий запис у зв'язку з розслідуванням імовірного втручання РФ у президентські вибори США 2016 року.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАРосіяТрампсоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Резніков поговорив з очільником Пентагону та анонсував "хороші новини"
Адміністрація Байдена не причетна до таємних переговорів з росіянами – ЗМІ
Ще один приклад жорстокості Кремля – Блінкен про російську атаку на Львів
Останні новини
02:36
У чотирьох областях тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
21:55
Шмигаль: Угода з Британією двостороння, Україна теж захищатиме друга в разі атаки
Усі новини...
Реклама: