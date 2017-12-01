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Держдеп США відкинув заяви про підготовку відставки Тіллерсона

П'ятниця, 1 грудня 2017, 00:29

Держдепартамент США заперечує повідомлення ЗМІ про плановану відставку державного секретаря Рекса Тіллерсона.

Про це заявила речниця Держдепартаменту Гедер Науерт, пише Радіо Свобода.

За її словами, голова президентської адміністрації Джон Келлі потелефонував до департаменту і запевнив, що такі повідомлення не відповідають дійсності.

30 листопада газета The New York Times написала, що Білий дім планує змістити Тіллерсона з посади, а на його місце призначити директора ЦРУ Майка Помпео. Пізніше подібні повідомлення опублікували агентства Associated Press і Reuters, а також низка інших новинних організацій.

У Білому домі після цього заявили, що оголошень з цього приводу немає, і Тіллерсон продовжує перебувати на посаді.

На початку жовтня телеканал NBC повідомляв про те, що Тіллерсон планував піти у відставку через конфлікт із Трампом. Телеканал з посиланням на джерела стверджував, що голова Держдепартаменту нецензурно відгукнувся про президента після зустрічі в Пентагоні в липні.

Тіллерсон пізніше заперечив цю інформацію і підкреслив, що як і раніше "залишається прихильний президенту".

Теми: США
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