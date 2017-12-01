Підрозділи ЗСУ покращили тактичне положення на Донбасі – штаб АТО

Окремі підрозділи Збройних сил України покращили тактичне положення на донецькому напрямку.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

За його інформацією, вони зробили це в межах Мінських домовленостей з метою поліпшення умов "спостереження за противником і ведення оборонного вогню у відповідь на провокативні обстріли російсько-окупаційних військ".

У штабі нагадали, що, відповідно до положень Мінських домовленостей, ЗСУ можуть зміцнювати або переобладнувати свої позиції, а також передислоковуватися в межах територій, визначених цими нормами.

"Для уникнення можливих втрат серед наших захисників і серед мирного місцевого населення ми дещо змінили наші позиції і зміцнили їх метою покращення умов спостереження за противником", - пояснив "Українські правді" речник АТО Василь Лабай.

На прохання розповісти детальніше про це він зазначив, що штаб не розповсюджує детальну інформацію, фото та відеоматеріали, які стосуються ходу тактичних та оперативних дій, зокрема переміщення, зміни позицій та назв підрозділів.

За словами речника АТО, розголошення деяких відомостей може завдати "непоправної шкоди нашим бійцям, які перебувають на лінії бойового зіткнення".

"На жаль, для ЗМІ проводити АТО в онлайн-режимі ми не можемо, це надзвичайно небезпечно для українських оборонців. Підрозділи ЗСУ на донецькому напрямку, що виконують бойові завдання, в тому числі в районі Верхньоторецького, як і на інших ділянках лінії зіткнення, суворо дотримуються Мінських домовленостей", - додав він.

Оксана Коваленко, УП