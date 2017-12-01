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Порошенко за закон, який врятує від "вакууму" до запуску ДБР

П'ятниця, 1 грудня 2017, 11:22

Президент Петро Порошенко підтримує законопроект, який продовжить перехідний період до моменту остаточного формування Державного бюро розслідувань.

Про це він сказав на урочистому заході з нагоди Дня працівників прокуратури у п'ятницю в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Я, безумовно, підтримую законопроект, мета якого – уникнути правового вакууму і продовження перехідного періоду до моменту остаточного формування Державного бюро розслідувань", – заявив Порошенко.

Він зазначив, що прокуратура допоможе запуску нового слідчого органу.

Порошенко сподівається, що з часом на роботу в бюро в межах встановленої законом квоти перейдуть найкращі слідчі прокуратури.

Президент також зазначив, що Державне бюро фінансової безпеки, яке існує лише на рівні законопроекту, має стати інтелектуальним центром, а його робота повинна базуватися на виконанні сучасних методів кримінального аналізу.

Порошенко пообіцяв, що концепцію законопроекту про Держбюро фінансової безпеки презентують на зустрічі з представниками бізнес-асоціації у п'ятницю.

Як відомо, оскільки ДБР не створили вчасно, з 20 листопада ГПУ втратила функції розслідування справ – і нові справи відкривати нікому.

До закінчення "перехідного періоду" прокуратура мала передати бюро справи, підслідні йому, однак ДБР ще не працює, а лише отримало керівництво.

Робота органів прокуратури паралізована через непродовження Верховною Радою можливості прокуратури відкривати кримінальні провадження.

ГПУ запропонувала до формування Державного бюро розслідувань передавати здійснення досудового розслідування іншим органам досудового розслідування.

Теми: ДБРПорошенкозаконодавство
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