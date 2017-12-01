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Екс-чиновника Нацгвардії, при якому вкрали майна на 2 млн, амністували

П'ятниця, 1 грудня 2017, 11:32

Колишнього заступника начальника центральної бази забезпечення Головного управління Нацгвардії Олександра Баланчука, засудженого за недбалість, яка спричинила розкрадання військового майна на 2 млн гривень, амністували.

Про це йдеться у вироку Подільського райсуду Києва, повідомляють "Українські Новини".

Згідно з вироком, підполковник Баланчук в лютому 2015 року був призначений на посаду заступника командира – начальника тилу військової частини 3078 Національної гвардії, яку він займав до 12 травня 2017 року.

Зазначена військова частина є центральною базою забезпечення і відповідає за речове забезпечення нацгвардійців, що беруть участь в АТО.

Встановлено, що заступник начальника бази упродовж 2015 року недбало ставився до служби, в зв'язку з чим військовослужбовці частини стали розкрадати матеріальні засоби на базі.

Зокрема, вони вкрали тактичні ліхтарі, отримані як гуманітарна допомога, натільну білизну, бронежилети, шкарпетки, каски, армійські черевики, комплекти військової форми, альпіністське спорядження.

Майно вивозили просто з території військової частини на особистому автомобілі одного з військових.

Загальна вартість вкраденого майна склала близько 2 мільйони гривень.

10 жовтня 2015 року затримали 5 військових, підозрюваних в розкрадання.

У жовтні 2017 року Баланчук повністю визнав свою провину і уклав угоду з прокуратурою.

28 листопада суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив Баланчуку покарання у вигляді 2 років позбавлення волі.

У той же час суд замінив 2 роки в'язниці на 2 роки службового обмеження з вирахуванням 10% від зарплати в дохід держави.

У результаті суд звільнив засудженого від призначеного покарання, застосувавши до нього амністію через наявність у нього статусу учасника бойових дій в АТО.

"Українська правда" у Threads

Теми: НацгвардіяАТОсуд
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