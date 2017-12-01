Саакашвілі поскаржився до НАБУ на Міграційну службу

Захист Міхеіла Саакашвілі подав у Національне антикорупційне бюро заяву про вчинення кримінального злочину при позбавленні його громадянства.

"Подав у НАБУ як адвокат в інтересах Саакашвілі заяву про вчинення кримінального злочину", – повідомив адвокат лідера "Рух нових сил" Руслан Чорнолуцький у Facebook.

"Саакашвілі вважає навмисними і злочинними дії вищих посадових осіб Державної міграційної служби України та членів Комісії при президентові України з питань громадянства, які 25-26 липня сфабрикували подання і рішення про втрату і позбавлення його громадянства України", – пояснив він.



"У НАБУ ще одна гучна справа щодо міграційної служби додалася", – додав Чорнолуцький.

Як відомо, днями виник скандал через спецоперацію НАБУ у Міграційній службі. Бюро заявило, що хотіло викрити корупційну схему, але його детективів звинуватили у провокації на хабар.

Паралельно 30 листопада Державна міграційна служба України продовжила термін законного перебування в Україні екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі ще на 3 місяці.

3 листопада Вищий адмінсуд України відкрив провадження у справі про припинення громадянства Саакашвілі. Але суддя Тетяна Шипуліна, яка мала розглядати цю скаргу, пішла до нового Верховного Суду – тож справу Саакашвілі передадуть іншому судді.

Саакашвілі також оскаржує в Окружному адмінсуді Києва відмову Міграційної служби у наданні йому статусу біженця або у визнанні особою, яка потребує додаткового захисту. 1 листопада ДМС вдруге відмовила Саакашвілі у наданні статусу біженця.

Грузія домагається екстрадиції свого екс-президента з України, але Саакашвілі планує довести Міністерству юстиції, що це не правомірно.