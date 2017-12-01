Окупанти розмістили в Криму десантно-штурмовий батальйон

У структурі Повітряно-десантних військ РФ в окупованому Криму з'явився десантно-штурмовий батальйон.



Про це повідомив командувач ВДВ РФ генерал-полковник Андрій Сердюков, інформує в п'ятницю РИА Новости.



"Першого грудня завершилися організаційні заходи щодо формування окремого десантно-штурмового батальйону Новоросійської десантно-штурмової дивізії (гірської) з пунктом дислокації в місті Феодосія, Республіка Крим", - сказав Сердюков.



Він додав, що, крім цього, у ВДВ з'явився новий ремонтно-відновлювальний батальйон в Московській області РФ.