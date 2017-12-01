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"UA:Перший" відмовився показувати жеребкування футбольного ЧС у Росії

П'ятниця, 1 грудня 2017, 14:48

Національна суспільна телерадіокомпанія України вирішила не транслювати 1 грудня жеребкування групового етапу чемпіонату світу з футболу 2018 року, який проходитиме в Росії.

Про це повідомляється на сайті НСТУ.

"Оскільки Російська Федерація є країною-агресором, а показ цієї події може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України", - пояснили в телекомпанії.

Там нагадали, що жеребкування відбудеться у п'ятницю, 1 грудня, у Москві в Кремлівському палаці з’їздів.

"У своїх подальших рішеннях щодо трансляції чемпіонату світу з футболу-2018 НСТУ керуватиметься законами України", - додали в ТРК.

Як повідомили "Українській правді" в НСТУ, існуюче законодавство України не забороняє телеканалу показувати чемпіонат, але у Верховній Раді є законопроект, який може це змінити.

Йдеться про проект закону №7299 "Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" щодо інформаційної безпеки та протидії пропаганді держави-агресора". Законодавча норма дозволяє НСТУ відмовитись від трансляції будь-яких спортивних змагань, якщо у трансляції наявні елементи пропаганди.

ТРК заявляє, що у своїх рішеннях "буде безумовно дотримуватись законів, прийнятих Верховною Радою України".

Євген Кізілов, УП

Теми: телебаченняРосіяфутбол
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