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Прокуратура: На Запоріжжі АТОвцям видавали землі на цвинтарі

П'ятниця, 1 грудня 2017, 14:47

Прокуратура Запорізької області розслідує виділення учасникам АТО земельних ділянок в межах цвинтаря та санітарно-захисної зони.

Про це інформує прес-служба прокуратури.

"Токмацькою місцевою прокуратурою встановлено факт виділення Головним управлінням Держгеокадастру в Запорізькій області учасникам АТО земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що виділені земельні ділянки розташовані на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області.

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ст. 367 КК України ("службова недбалість"), триває досудове розслідування.

Українська правда
Теми: ЗапоріжжяАТОпрокуратураземля
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