Прокуратура: На Запоріжжі АТОвцям видавали землі на цвинтарі
П'ятниця, 1 грудня 2017, 14:47
Прокуратура Запорізької області розслідує виділення учасникам АТО земельних ділянок в межах цвинтаря та санітарно-захисної зони.
Про це інформує прес-служба прокуратури.
"Токмацькою місцевою прокуратурою встановлено факт виділення Головним управлінням Держгеокадастру в Запорізькій області учасникам АТО земельних ділянок для ведення особистого селянського господарства", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що виділені земельні ділянки розташовані на території Дружелюбівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області.
Прокуратура розпочала кримінальне провадження за ст. 367 КК України ("службова недбалість"), триває досудове розслідування.
Українська правда