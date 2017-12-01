Аеропорт Львова святкує рекорд вперше за 26 років

Із міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького відлетів мільйонний пасажир.

Про це 1 грудня інформує офіційний сайт Львівської міської ради.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що останнього разу аеропорт мав мільйон пасажирів у 1991 році.

"Потім, на превеликий жаль, пішов занепад авіації. І коли ми збудували новий, великий термінал, то ми мали очікування, що ми достатньо швидко вийдемо на позицію мільйон в рік пасажирів і її перевищимо", – сказав міський голова.

Він висловив упевненість, що цей рекорд вдасться побити вже наступного року.

Мільйонним пасажиром стала Вікторія Ревуцька із Ковеля

"Наше завдання вийти, як мінімум, на 5 мільйонів, треба розвивати авіасполучення, тому що воно найкомфортніше", – сказав Садовий.