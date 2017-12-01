СБУ і ГПУ зірвали 4 розробки Антикорупційного агентства - співрозмовник

Дії СБУ і ГПУ зірвали щонайменше 4 спецоперації під прикриттям, а низка обшуків проводилась в порушення закону.

Про це "Українській правді" повідомив співрозмовник у НАБУ.

За словами джерела, обшуки проведено у двох конспіративних приміщеннях НАБУ, за місцем проживання детективів, на одній із яких слідча дія проходила без ухвали суду.

"Обшуки на конспіративній квартирі тривав майже 30 годин (с 16:30 29.11 до 22:00 30.11), упродовж яких 6 співробітників НАБУ були обмежені в пересуванні. Частину людей тримали в одній кімнаті під дулами автоматів. В них відібрали засоби зв'язку", - розповів співрозмовник.

За його словами, в результаті обшуків вилучена оргтехніка, комп'ютери, транспортний засіб.

Водночас у ГПУ УП повідомили, що слідчі (прокуратури) працюють з вилученими документами. При цьому остаточно не відомо, який саме правоохоронний орган володіє записами "прослушки", які були зроблені у конспіративній квартирі – СБУ чи ГПУ.

При цьому співрозмовник НАБУ наголошує, що в результаті дій СБУ і ГПУ зірвані щонайменше 4 розробки.

"Шукали носії для отримання службової інформації. Внаслідок таких дій з боку СБУ та ГПУ: щонайменше 4 спецоперації під прикриттям зірвано", - підкреслив співрозмовник.

Він уточнив, що таким чином у 12 осіб, задіяних в спецоперації, проведено обшуки за місцем проживання: у 9 детективів під прикриттям (негласних агентів) та 3 детективів ГПД (гласних агентів).

"Обшуки за місцем проживання у кількох співробітників НАБУ (щонайменше трьох) проведено з порушенням: без присутності господарів (у порожніх квартирах), без ухвал суду, протоколу огляду. Невідомо, чи були поняті при обшуку – інформації немає", - зазначив співрозмовник.

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Як відомо, 29 листопада Державна міграційна служба повідомила, що агента НАБУ затримали під час спроби передачі хабара першому заступнику голови ДМСУ Діні Пімаховій.

30 листопада НАБУ заявило, що її детектив не пропонував хабар, а проводив спецоперацію, в яку втрутилися Генеральна прокуратура та Служба безпеки України.

За твердженням НАБУ, ведучи прослуховування для бюро, СБУ завербувала підозрювану для тиску та кримінального переслідування працівників антикорупційного бюро.

У НАБУ зазначають, що їхня спецоперація розпочалася в квітні 2017 року з метою викриття "організованого злочинного угруповання у складі чинних та колишніх посадовців Державної міграційної служби України".

"Згідно з оперативними даними, ці особи діючи у змові вимагали та отримували грошові кошти за надання іноземцям громадянства України, посвідок на тимчасове проживання на території України, а також за винагороду пришвидшували виготовлення біометричних паспортів", – наголошують у НАБУ.