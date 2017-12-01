Комісія не наважилася дати Матіосу догану

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів закрила дисциплінарне провадження стосовно заступника Генерального прокурора – Головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Про це йдеться у рішенні КДК.

Зазначено, що члени Комісії не дійшли однозначного висновку про наявність у постах Головного військового прокурора інформації, що порушує принцип презумпції невинуватості.

Комісія відмітила, що всі справи, про які йдеться у дисциплінарній скарзі, є досить резонансними, і дуже важко знайти баланс між "стриманістю та делікатністю" як того вимагає Європейський суд з прав людини.

Ініціатори дисциплінарного провадження Володимир Петраковський та Злата Симоненко в коментарі УП зазначили: "Мотивувальна частина рішення Комісії є цілком штучною. Адже закриття дисциплінарного провадження обумовлене лише тим, що не знайшлося 6 членів Комісії, які б наважилися підтримати висновок свого колегу Анатолія Коваленка. Останній пропонував визнати Матіоса, як і Луценка, винним у вчиненні дисциплінарного проступку і накласти на них догану".

Найближчим часом Комісія розгляне висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях Генерального прокурора України Юрія Луценка.

Як відомо, членом Комісії Анатолієм Коваленком 18 жовтня 2017 року було складено висновок про наявність дисциплінарного проступку у діях Генерального прокурора України Юрія Луценка та заступника генерального прокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Матіосу, як і Луценку, ставилося в провину публікації у соціальних мережах повідомлень, які порушують презумпцію невинуватості. Відповідно до закону України "Про прокуратуру" публічне висловлювання, яке є порушенням презумпції невинуватості, є підставою для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності.