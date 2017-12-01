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На конференції федерації футболу Києва вибухнув скандал

П'ятниця, 1 грудня 2017, 17:19

Звітно-виборча конференція федерації футболу Києва (ФФК) завершилася гучним скандалом.

Кандидати на посаду президента ФФК Владислав Ващук та Сергій Харченко, а також генеральний секретар Федерації футболу України Юрій Запісоцький залишили засідання на знак протесту проти дій нинішнього очільника ФФК та віце-президента ФФУ Ігоря Кочетова.

Перед початком засідання виступив генеральний секретар ФФУ Запісоцький, який закликав перенести вибори президента КФК, оскільки було багато порушень до самих виборів, а кандидати в президенти Ващук та Харченко отримали замало часу для підготовки, що суперечить чиному статутут ФФУ.

Окрім того було заявлено, що досі не було заслухано фінансову звітність ФФК під керівництвом Кочетова.

Втім, більшість членів конференції проголосували за те, щоб вибори провести саме 1 грудня. Після цього конференцію залишили два з трьох кандидатів в президенти.

Але голосування відбулося. За Ігоря Кочетова проголосували 74 особи, за Ващука - три та Харченка підтримала 1.

Зазначимо, що Кочетов є людиною Григорія Суркіса у ФФУ і не один рік очолює федерацію футболу міста Києва.

"Українська правда" у Threads

Теми: СуркісфутболКиїв
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