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В Одесі поліцейські викрали 120 тисяч доларів

П'ятниця, 1 грудня 2017, 18:07
В Одесі поліцейські викрали 120 тисяч доларів

В Одесі оперативники Департаменту внутрішньої безпеки затримали трьох правоохоронців, які викрали 120 тисяч доларів з автомобіля інкасаторів.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

"Оперативники ДВБ встановили, що троє 29-річних правоохоронців – двоє старших слідчих та заступник начальника відділу слідчого управління одеської поліції, дізналися про групу осіб однієї з фірм, яка займається перевезенням грошових коштів в особливо великих розмірах на території Одеси. Відтак зловмисники спланували напад на інкасаторів і заволодіння грошима", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що напарники почали злочинний план з "липової" заяви вигаданої особи про скоєне шахрайство. Начебто у "заявника" виманили гроші особи, які пересувалися на автомобілі інкасаторів.

За цими сфальсифікованими відомостями слідчі поліції розпочали кримінальне провадження, до якого приєднали складений ними ж протокол допиту "потерпілого". В "документі" зазначалося, що інкасатори займаються ще й продажем вогнепальної зброї.

"Сфабриковані матеріали один зі слідчих погодив з процесуальним керівником прокуратури Одеської області та отримав ухвалу на проведення обшуку автомобіля "зловмисників". Пізніше змовники із залученням бійців полку особливого призначення поліції Одеси зупинили зазначене авто на одній з вулиць, поклали на землю водія та пасажирів і провели обшук", - зазначають в ДВБ.

Поки спецпризначенці охороняли "небезпечних озброєних злочинців", за їхніми спинами слідчі поклали на заднє сидіння автомобіля сумку зі зброєю.

Під час заходів під протокол "виявили і вилучили" магазин, споряджений патронами до автомата Калашникова із 57 набоями, а також пістолет "Зоракі" з 8 патронами. Крім того, змовники викрали з автомобіля інкасаторів дві сумки зі 120 тисячами доларів і поклали їх до своєї машини.

Однак пізніше оперативники Одеського управління внутрішньої безпеки НПУ спільно з працівниками СБУ та прокуратури області затримали викритих капітанів поліції та обшукали їхні мешкання і службові кабінети.

Прокуратура Одеської області оголосила слідчим поліції підозру за ч.2 ст.366 (Службове підроблення), ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч.4 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу. Санкція найважчої з цих трьох статей передбачає позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

 
 
 

Теми: поліціяОдесагроші
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