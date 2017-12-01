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СБУ розслідує використання карт з ОРДЛО на форумі у Львові

П'ятниця, 1 грудня 2017, 18:41
СБУ розслідує використання карт з ОРДЛО на форумі у Львові

СБУ зареєструвала кримінальне провадження за фактом використання карти з ОРДЛО на Львівському безпековому форумі.

Про це повідомляє Управління Служби безпеки України у Львівській області.

"Слідчі СБУ зареєстрували кримінальне провадження за фактом презентації на Львівському безпековому форумі карти України із позначенням на ній тимчасово окупованих територій держави як "народні республіки Донецька та Луганська", - йдеться у повідомленні.

Провадження відкрито за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу щодо можливого розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Співробітники СБУ розпочали слідчі дії, під час яких буде надана правова оцінка події відповідно до чинного законодавства.

Як відомо, голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка пообіцяв подати заяву в СБУ про підтримку "народних республік" з боку організаторів та учасників Львівського безпекового форуму.

Теми: СБУЛьвівОРДЛО
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