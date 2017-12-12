Поліція повідомила про підозру президенту ФК "Карпати", бізнесмену Петру Димінському у скоєнні смертельної ДПТ на Львівщині 18 серпня 2017 року.

Про це "Українській правді" повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Слідчі національної поліції повідомили про підозру винуватцю резонансної ДТП на Львівщині. Наразі тривають заходи зі встановлення місцезнаходження цього громадянина та виклику його до слідчих", - сказав Тракало.

Він нагадав, що на місці події винуватцем ДТП представився інший чоловік, якому згідно з рішенням суду було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а пізніше, за рішенням апеляційного суду, – цілодобовий домашній арешт.

"Проте, після призначення низки необхідних процесуальних дій, слідчі встановили відсутність факту керування автомобілем цим чоловіком, який спочатку назвався водієм "Мерседеса". Натомість слідчі зібрали достатню кількість доказів того, що автомобілем "Мерседес" керувала інша особа", - сказав Тракало.

Він не повідомив імені чоловіка, якому оголосили про підозру, але додав, що мова йде про аварію, що "сталася 18 серпня на автодорозі Львів-Краковець, де внаслідок зіткнення двох автомобілів – "Мерседес" та "Опель" – загинула 31-річна мешканка Львівщини".

Димінському повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).

За словами Тракала, відповідні документи 7 грудня направили на всі відомі слідству адреси. Станом на 12 грудня повідомлення вважається врученим.

"У разі неприбуття підозрюваного, йому буде обрано запобіжний захід та організовано заходи з його розшуку", - сказав речник поліції.

За вчинення злочину за ст. 286 ККУ передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

Як відомо, 18 серпня автомобіль власника ФК "Карпати" Петра Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

Провину за наїзд на її автомобіль взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Його взяли під варту, проте напередодні рішенням суду міру запобіжного заходу було змінено на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває поза межами України.

30 серпня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що проведена експертиза ДНК з подушок безпеки в автомобілі засвідчила, що охоронець Димінського, який взяв на себе вину за ДТП, не був за кермом на момент аварії.

Рішенням Печерського суду м.Києва від 23 листопада призначено повторну експертизу біологічних матеріалів у справі про ДТП за участю автомобіля Димінського, у результаті якої загинула жінка.

9 грудня мати загиблої внаслідок ДТП Марія Тріла заявила про повне відшкодування збитків, спричинених ДТП, та відсутність матеріальних претензій у зв'язку з аварією.