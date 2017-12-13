Кім Чен Ин планує розробляти ще більше ядерної зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав розробляти більше ядерної зброї, особисто нагородивши вчених і чиновників, які внесли свій вклад в розробку передової міжконтинентальної балістичної ракети Пхеньяна Hwasong-15.

Про це пише Reuters.

Ракета Hwasong-15, яка була випробувана 29 листопада, в значній мірі сприймається аналітиками і урядовими чиновниками здатною вразити всі материкові частини Сполучених Штатів.

Однак експерти вважають, що у Північній Кореї як і раніше є технічні недоліки, які їй необхідно усунути, перш ніж повністю завершити свою задачу з розробки ядерної ракети.

Кім Чен Ин заявив, що вчені і робітники продовжать виробництво "новітньої зброї і обладнання" для "зміцнення ядерної сили в якості і кількості", - повідомило центральне інформаційне агентство КНДР.

Кім також заявив, що Північна Корея має розробляти і виробляти більше різноманітної зброї.

"Лідер КНДР особисто нагородив медалями вчених, які найбільш віддано і досконало виконали план партії щодо створення стратегічних ядерних сил, успішно випробували МБР Hwasong-15 і таким чином продемонстрували гідність і міць нашої могутньої держави у всьому світі знову", - повідомило північнокорейське агентство, не назвавши їх.

Їм були вручені кілька медалей, в тому числі орден Кім Ір Сена і орден Кім Чен Іра, найвищі ордени КНДР.

На додаток до медалей вченим і офіційним особам були подаровані годинник з вигравійованими іменами Кім Ір Сена і Кім Чен Іра, діда і батька північнокорейського лідера.

Кім Чен Ин також назвав великою історичною перемогою розробку атомної бомби, водневої бомби і МБР Hwasong-15.

КНДР раніше заявляла, що їй вдалося розробити атомні і водневі бомби, провівши шість ядерних випробувань з 2006 року, причому останні у вересні цього року, хоча жодна зовнішня організація не змогла підтвердити ці оголошення.

Як повідомлялося, держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив, що Сполучені Штати готові почати переговори про ядерне роззброєння Північної Кореї без попередніх умов.

Як відомо, Північна Корея заявила про про успішне випробування міжконтинентальної ракети Hwasong-15. Вона піднялася на висоту майже 4500 км і пролетіла 960 км, впавши у виключній економічній зоні Японії.

КНДР неодноразово погрожувала запустити ракети в напрямку території США.

У відповідь на ці та інші загрози президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий до будь-якого сценарію розвитку подій.