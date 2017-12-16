Сутички в Ізраїлі: 4 палестинців загинули, близько 400 - поранені
Під час зіткнень з ізраїльтянами на тлі хвилі протестів, пов'язаних з рішенням Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю, від вогнепальної зброї загинули 4 палестинців.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я Палестинської національної адміністрації, передає "Громадське".
За добу близько 400 палестинців отримали поранення.
Повідомляється, що п'ятниця, 15 грудня, стала днем найзапекліших сутичок між палестинцями та ізраїльтянами після 6 грудня, коли президент США Дональд Трамп офіційно оголосив, що Вашингтон визнає Єрусалим столицею Ізраїлю.
Рішення Трампа викликало хвилю протестів у різних країнах світу, а Ліга арабських держав назвала рішення США таким, що не має юридичної сили, і закликала Америку відмовитися від нього.
Як відомо, армія Ізраїлю обстріляла позиції членів палестинського руху Хамас у секторі Газа у відповідь на ракетний обстріл звідти.