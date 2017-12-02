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Британська розвідка вважає РФ головною загрозою міжнародній безпеці

Субота, 2 грудня 2017, 03:57

Упродовж останніх 20 років РФ втручалася у справи своїх сусідів, кинувши виклик системі світової безпеки, яка сформувалася після 1991 року.

Таку заяву зробив гендиректор Секретної розвідувальної служби Великої Британії (MI-6) Алекс Юнгер, пише The Times.

"Після нетривалого періоду на початку 1990-х років, коли Росія "приймала правила гри", погоджуючись із нормами світового порядку після закінчення холодної війни, вона почала "фальсифікувати правила", прикидаючись, що дотримується міжнародних угод, при цьому відверто їх порушуючи", - наголосив Юнгер.

"Закріпившись завдяки зростанню цін на нафту і контролю Путіна над політичною системою, Росія кинула виклик системі безпеки шляхом втручання у політику інших країн. Однією з причин цього є "почуття безкарності" Кремля, яке своїм небажанням реагувати на російські провокації виплекав сам Захід", - переконаний шеф британської розвідки.

Також Юнгер закликав союзників Британії прикласти більше зусиль для протистояння гібридній війні, яку Росія веде проти Європи.

Як відомо, раніше у НАТО заявили, що світу загрожує велика міждердавна війна.

Теми: РосіяВелика Британіярозвідка
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