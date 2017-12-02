Погода на суботу: дощі і мокрий сніг

У суботу, 2 грудня, в Україні очікуються дощі і мокрий сніг по всій території України.

Про це свідчать дані сайту Укргідрометцентру.

Температура повітря знизиться до - 3°С вночі і до -1..+1°С вдень, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На півночі прогнозують сніг з дощем, вночі -1..+1°С, вдень +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.

На сході країни хмарно з проясненням, невеликий дощ, вночі до +4°С, вдень до +7°С, вітер південно-східний, 7-12 м/с.

У Києві прогнозують мокрий сніг з дощем, вночі -1...+1°С, вдень до +3°С, вітер північно-східний, 7-12 м/с.