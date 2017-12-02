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Наступного тижня Рада не планує розглядати закон про реінтеграцію Донбасу

Субота, 2 грудня 2017, 10:36

У розкладі пленарного тижня Верховної Ради 5-8 грудня не включено розгляд законопроекту №7163 про реінтеграцію Донбасу.

Це видно в оприлюдненому розкладі засідань на сайті парламенту, передає "Укрінформ".

За розкладам, зокрема, у четвер депутатам запропоновано розглянути в другому читанні проект держбюджету на 2018 рік.

У вівторок планується розглянути включення до порядку денного двох урядових законопроектів: №7276 про змін законів щодо доступу до інформації Нацагенції із запобігання корупції та №7286 про посилення відповідальність за порушення правил дорожнього руху,

Також планується включення до порядку денного сесії президентського законопроекту №7322 "Про дипломатичну службу".

Остаточний порядок дня на тиждень буде сформовано за результатами погоджувальної ради в понеділок.

Як відомо, 6 жовтня Верховна Рада підтримала в першому читанні президентський законопроект про реінтеграцію Донбасу.

17 листопада Комітет з питань національної безпеки і оборони Верховної Ради погодив текст закону до другого читання.

Проект визначає окремі території в Донецькій та Луганській областях окупованими. Кордон окупованих територій має визначати Міноборони за поданням Генштабу.

За громадянами України зберігається право власності на окупованих територіях.

У випадку введення воєнного стану в окремих районах Донецької та Луганської областей та введення воєнної адміністрації, припиняються повноваження обласної, районних і сільських рад на цих територіях.

Координацію і контроль на цих територіях у випадку воєнного стану здійснює Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ за керівництва Генштабу. Зараз АТЦ координує СБУ.

Раніше члени парламентського комітету з нацбезпеки вирішили не вносити до законопроекту про реінтеграцію Донбасу пункт про розрив дипломатичних відносин з Росією.

Теми: Верховна РадаДонбасзаконодавство
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