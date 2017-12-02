За тиждень троє росіян попросили притулку через переслідування в РФ

За останній тиждень троє росіян попросили політичного притулку в Україні через переслідування російських правоохоронців.

Про це повідомили на сайті Держприкордонслужби.

"Тільки протягом минулого тижня на державному кордоні троє громадян Росії 45, 38 та 27 років, яких переслідують у Російській Федерації, попросили статус біженців у працівників Державної прикордонної служби України", - йдеться у повідомленні.

Один із росіян попросив притулку на пункт пропуску "Київ-пасажирський" у суботу. Він хоче, щоб його визнали біженцем, оскільки піддається переслідуванню в РФ. Він брав участь у мітингах проти корупції та за російську опозицію.

У цьому ж пункті пропуску в середу попросив статусу біженця ще один громадянин Росії.

"Росіянин розповів, що змушений тікати та просити притулку в Україні у зв’язку з його переслідуванням правоохоронними органами Росії за участь в акціях проти російської влади", - зазначають у ДПС.

Ще один росіянин попросив притулку в одному з пунктів пропуску на Чернігівщині у вівторок. Він також зазначив, що зазнає переслідувань з боку російських правоохоронних органів.

Українська правда