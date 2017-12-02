На Шрі-Ланці через шторм загинув українець

На Шрі-Ланці через потужний шторм "Окхі", який спричинив масштабні повені, загинули 26 осіб, серед яких - 1 громадянин України.

Інформацію про загибель українця у Шрі-Ланці 2 грудня підтвердили у департаменті консульської служби МЗС України.

"Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи", - повідомили у відомстві.

Консул підтверджує загибель українця внаслідок шторму в Шрі-Ланці. Вживаються першочергові і необхідні за таких обставин заходи. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 2, 2017

Раніше DW з посиланням на інформацію уряду Шрі-Ланки повідомило, що внаслідок стихійного лиха серед загиблих може бути громадянин України, якого під час повені змило водою неподалік від популярного серед туристів м.Галле.

У департаменті консульської служби МЗС України заявляли, що уточнюють інформацію про постраждалих українців.

Внаслідок повеней на Шрі-Ланці пошкоджено близько 20 тисяч будинків - переважно у західних та південних узбережних районах острова, зони лиха евакуйовано тисячі людей.

Також через повені та зсуви після циклону зі зливами на індонезійському острові Ява жертвами стали 25 осіб. Шторм "Чемпака" завдав руйнувань на острові Ява: пошкоджено понад 1,7 тис. будинків, з регіону евакуювали понад 2000 місцевих мешканців.

Українська правда