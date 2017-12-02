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АТО: Бойовики відновили обстріли по прифронтових селах

Субота, 2 грудня 2017, 18:09

У суботу в зоні проведення АТО бойовики відновили обстріли по прифронтових населених пунктах, з опівночі режим припинення вогню було порушено 10 разів. 

Про це ввечері 2 грудня повідомили у прес-центрі штабу АТО. 

Зокрема житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому, де було поранено жінку, обстрілювали з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї. 

На луганському напрямку біля Луганського на Світлодарській дузі бойовики випустили близько 20 мін калібру 120-мм, також обстріляли сили АТО біля Троїцького і Золотого.

На донецькому напрямку поблизу Водяного і Талаківки обстріли велися зі 120-ти і 82-мм мінометів, біля Авдіївки - з гранатометів,  біля Красногорівки   вів вогонь снайпер. 

Теми: АТОДонбас
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