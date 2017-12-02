АТО: Бойовики відновили обстріли по прифронтових селах

Зокрема житлові квартали у Водяному, Авдіївці та Верхньоторецькому, де було поранено жінку, обстрілювали з мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

На луганському напрямку біля Луганського на Світлодарській дузі бойовики випустили близько 20 мін калібру 120-мм, також обстріляли сили АТО біля Троїцького і Золотого.

На донецькому напрямку поблизу Водяного і Талаківки обстріли велися зі 120-ти і 82-мм мінометів, біля Авдіївки - з гранатометів, біля Красногорівки вів вогонь снайпер.