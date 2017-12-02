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В Україні збільшилася максимальна допомога з безробіття

Субота, 2 грудня 2017, 18:21
В Україні збільшилася максимальна допомога з безробіття

Відтепер рівень максимальної допомоги з безробіття становить 7048 гривень. 

Як повідомили у Державній службі зайнятості, суму збільшено відповідно до закону про держбюджет на 2017 рік, який з 1 грудня розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб збільшено до 1762 гривні.  

У Держслужбі нагадали, що востаннє розмір прожиткового мінімуму було підвищено 1 травня 2017 до 1684 грн, а максимальна допомога з безробіттю від ДСЗ становила 6736 гривні.

"Окрім цього у зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму збільшуються усі соціальні виплати від держави", - зазначили у ДСЗ. 

Теми: гроші
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