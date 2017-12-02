Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сніг у Києві прибирають 227 працівників - "Київавтодор"

Субота, 2 грудня 2017, 22:35

У Києві через погіршення погодних умов для прибирання снігу задіяно малогабаритну техніку та 227 працівників із ручного прибирання.

Про це 2 грудні повідомили у КМДА з посиланням на дані "Київавтодору".

"До прибирання тротуарів задіяно малогабаритну техніку. Працює 227 працівників із ручного прибирання, які забезпечують належне утримання підходів до наземних та підземних пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту та тротуарів, які обслуговуються КК "Київавтодор", - йдеться у повідомленні. 

 

"Великогабаритна техніка підприємств "Київавтодора" проводить превентивну обробку доріг та вулиць столиці. Особливу увагу приділено аварійно-небезпечним ділянкам вулично-дорожньої мережі, зокрема спускам, підйомам, мостам та шляхопроводам", - заявили у комунальній корпорації.

Як відомо, раніше в Укргідрометцентрі заявили про сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, та утворення снігового покриву висотою 4-6 см у Києві. 

Українська правда 

Теми: Київпогода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
Президент Південної Кореї з неоголошеним візитом прибув до Києва
З третього поверху будинку під Києвом випала 4-річна дівчинка
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
Останні новини
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
22:07
У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною
Усі новини...
Реклама: