Сенат США прийняв податкову реформу

Сенат США схвалив законопроект про податкову реформу.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Сенат Сполучених Штатів тільки що пройшов найбільший в історії законопроект про скорочення податків. Жахливий індивідуальний мандат (ObamaCare) скасований", - написав Трамп.

The United States Senate just passed the biggest in history Tax Cut and Reform Bill. Terrible Individual Mandate (ObamaCare)Repealed. Goes to the House tomorrow morning for final vote. If approved, there will be a News Conference at The White House at approximately 1:00 P.M.