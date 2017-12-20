Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенат США прийняв податкову реформу

Середа, 20 грудня 2017, 08:34

Сенат США схвалив законопроект про податкову реформу.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Сенат Сполучених Штатів тільки що пройшов найбільший в історії законопроект про скорочення податків. Жахливий індивідуальний мандат (ObamaCare) скасований", - написав Трамп.

Раніше проект податкової реформи схвалила палата представників Конгресу США, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

На голосуванні 227 осіб підтримали реформу, а 203 виступили проти.

Трамп привітав республіканців, які голосували за проект.

"Мої вітання Полу Райану, Кевіну Маккарті, Кевіну Брейді, Стівену Скелісу, Кеті Макморріс Роджерс і всім видатним республіканцям Палати представників, які голосували за скорочення податків", - написав Трамп в Twitter.

Після схвалення в Сенаті документ буде направлений на підпис Трампу.

Як повідомляє DW, одним з основних пунктів податкової реформи є істотне зниження ставок особистого прибуткового і корпоративного податків.

Корпоративний податок в США – зараз один з найвищих в світі в порівнянні з показниками в інших країнах з розвиненою економікою.

Максимальну норму оподаткування для підприємств планується скоротити з нинішніх 35 до 21 відсотка.

Зараз в США діє шкала оподаткування з семи рівнів – у 10, 15, 25, 28, 33, 35 і 39,6 відсотка. Спочатку передбачалося спростити її і залишити всього три основних рівні: 12, 25 і 35 відсотків. У підсумковому проекті залишилися сім рівнів, в ньому встановлюються наступні пороги: 10, 12, 22, 24, 32, 35 і 37 відсотків.

Противники реформи наполягають на тому, що від її прийняття виграє тільки великий бізнес і дуже забезпечені громадяни США.

Теми: СШАреформиподатки
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити

У Румунії припинили блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
США
Лідери США та Північної Європи пообіцяли і надалі підтримувати Україну
У США розпочалось розслідування щодо OpenAI - WP
Україна отримала касетні боєприпаси від США – Тарнавський
Останні новини
04:18
ISW назвав переломом те, що 20 російських ракет вивели з ладу за допомогою РЕБ
03:22
У Колумбії через зсув ґрунту загинуло щонайменше 34 людини
02:36
У чотирьох областях була тривога через активність ворожої тактичної авіації
02:17
Ізраїль заявив, що ХАМАС планував теракти в Європі
01:15
Politico: Наступного тижня Конгрес США вдруге може прийняти тимчасовий проект фінансування уряду
00:27
У Японії на горі Отаке вивергався вулкан
23:42
У Пентагоні розповіли про стан Остіна
23:14
У Ростові масштабний блекаут, ввели графік подачі світла
22:47
На Херсонщині в суботу поранено 60-річного чоловіка
22:28
Байден: Якщо республіканці не фінансуватимуть Україну, їм доведеться багато за що платити
Усі новини...
Реклама: