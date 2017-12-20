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Росія відмовилася віддати Києву ще трьох політв'язнів

Середа, 20 грудня 2017, 12:24

Росія відмовила у передачі Україні незаконно засуджених українців Станіслава Клиха, Миколи Карпюка та Олексія Чирнія навіть без вказування причини.

Про це повідомляє заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

"Росія відмовила у передачі в Україну Клиха, Карпюка та Чирнія без зазначення причини та відповідного рішення суду", – пише він у Facebook.

Пєтухов зазначає, що до цього вже була відмова у передачі Сєнцова та Вигівського.

"Це є порушенням умов Конвенції про передачу засуджених осіб 1983 року і ми письмово звернулися до Росії з вимогою добросовісно виконувати свої міжнародні зобов'язання", – наголосив заступник міністра.

"Допоки продовжується політично вмотивоване переслідування українців в Росії мають діяти персональні санкції, а Росія не може повертатися до міжнародних майданчиків, з яких вона була виключена", – резюмує Пєтухов.

Як відомо, 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив українців Миколу Карпюка і Станіслава Клиха до 22,5 і 20 років ув'язнення відповідно.

За версією російського слідства, Клих і Карпюк були членами організації УНА-УНСО і наприкінці 1994 - початку 1995 року воювали проти російських федеральних сил у складі озброєних формувань самопроголошеної республіки Ічкерія.

Обидва заперечили всі обвинувачення, Клих заявив, що взагалі ніколи не був у Чечні. Політв'язні заявляли про тортури з боку російських силовиків.

Психічний стан Клиха викликає занепокоєння рідних та правозахисників.

Олексій Чирній був затриманий в травні 2014 року в Криму разом з іншими проукраїнськими активістами: Геннадієм Афанасьєвим, Олександром Кольченком і кінорежисером Олегом Сенцовим.

Російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в окупованому Криму і підпалі офісів двох партій в Сімферополі.

Чирній погодився співпрацювати зі слідством і отримав 7 років в'язниці.

У травні 2016 року Росія видала Україні військового льотчика і народного депутата Надію Савченко в обмін на російських військових Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, затриманих на сході України.

У червні 2016 року РФ видала українців Геннадія Афанасьєва та Юрія Солошенка в обмін на організаторів і учасників так званої "Народної ради Бессарабії" Олену Гліщинську і Віталія Діденка, яких в Одесі звинувачували в сепаратизмі.

У жовтні 2017 року Росія видала засуджених у Криму представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова Туреччині. Остання нібито видала за них "двох бандитів", яких звинувачували в убивстві редактора сайту "Кавказ-центр".

Українська правда

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Теми: політв'язнізаручникиРосія
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